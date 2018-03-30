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Законопроект щодо корегування “правок Лозового” розглянуть протягом квітня — нардеп

Законопроект щодо корегування “правок Лозового” розглянуть протягом квітня — нардеп

Київ • УНН

 • 12751 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Законопроект щодо корегування так званих правок Лозового до КПК можуть розглянути протягом квітня. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко.

“Ситуація із захороненням громадян в Україні через зволікання судів у зв’язку із вступом у дію нових поправок до Кримінального процесуального кодексу наступна. Положення поправок стосуються не всіх покійників, тільки тих, які мають явні ознаки насильницької смерті. Наразі ми готуємо законопроект про відміну "правок Лозового“ в цій частині КПК. Ми маємо надію, що цей законопроект буде розглянуто протягом квітня місяця. Але потрібно розуміти, що наш документ не відміняє повністю "правки Лозового", а корегує їх”, — повідомив Геращенко.

Крім того, за його словами, на розгляд парламенту буде запропоновано законопроект, який скорегує “правки Лозового” щодо звернення в суд “райвідділів поліції та місцевих прокурорів з кожного питання по місцю реєстрації обласного управління”.

Нагадаємо, керівник ГПУ Юрій Луценко повідомив про тримісячні черги на подання клопотання до Печерського райсуду.

У Національній поліції констатують виникнення проблем із захороненням громадян в Україні через зволікання судів у зв’язку з вступом у дію нових поправок до Кримінального процесуального кодексу.

Як повідомляв УНН, зміни до КПК України в частині заходів забезпечення кримінального провадження, строків досудового розслідування, здійснення експертиз та іншого набули чинності 15 березня 2018 року.

Автор скандальних поправок до КПК, нардеп Андрій Лозовий запевнив, що вони ніяк не вплинуть на терміни поховання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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