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Законопроект о нацбезопасности зарегистрировали в Раде

Законопроект о нацбезопасности зарегистрировали в Раде

Киев  •  УНН

 • 11036 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президентский законопроект о национальной безопасности Украины зарегистрировали в Верховной Раде. Об этом сообщается на сайте украинского парламента, передает УНН.

Проект закона "О национальной безопасности Украины", внесенный в парламент Президентом Украины Петром Порошенко, регистрирован под №8068 от 28 февраля 2018 года. Указано, что документ уже направлен на рассмотрение комитета. Главным для рассмотрения законопроекта определен парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона "О национальной безопасности Украины" разработан во исполнение положений Стратегии национальной безопасности Украины.

"Целью проекта закона является определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирование структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны", - говорится в законопроекте.

Указано, что проект закона содержит пять разделов:

  • Раздел I содержит определения терминов, используемых в проекте закона;
  • Раздел II закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, получение членства в ЕС и в Организации Североатлантического договора (НАТО);
  • Раздел III определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия по осуществлению такого контроля законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления и гражданского общества;
  • Раздел IV определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности;
  • Раздел V регулирует планирование в сфере национальной безопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, в частности Стратегию национальной безопасности Украины, Стратегию военной безопасности Украины, Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегию кибербезопасности Украины, Национальную разведывательную программу, и порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.

В пояснительной записке также указано, что принятие соответствующего закона позволит повысить эффективность реализации государственной политики в сфере национальной безопасности, будет способствовать обеспечению надежного гражданского демократического контроля над сектором безопасности и обороны Украины, в частности со стороны Верховной Рады Украины и гражданского общества.

Также документ должен способствовать росту эффективности координации деятельности органов сектора безопасности и обороны для обеспечения своевременного и надлежащего реагирования на угрозы национальной безопасности Украины, улучшению качества управления ресурсами, направленными на обеспечение национальной безопасности, ограничению неоправданного дублирования способностей в сфере безопасности, снижению коррупционных рисков в процессе материального обеспечения деятельности органов сектора безопасности и обороны.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что в парламент поступил законопроект о национальной безопасности.

Украинские Национальные Новости

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