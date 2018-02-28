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Законопроект про нацбезпеку зареєстрували у Раді

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президентський законопроект про національну безпеку України зареєстрували у Верховній Раді. Про це повідомляється на сайті українського парламенту, передає УНН.

Проект закону "Про національну безпеку України", внесений до парламенту Президентом України Петром Порошенком, зареєстований під №8068 від 28 лютого 2018 року. Вказано, що документ уже направлено на розгляд комітету. Головним для розгляду законопроекту визначений парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект закону "Про національну безпеки України" розроблено на виконання положень Стратегії національної безпеки України. 

"Метою проекту закону є визначення механізмів керівництва у сфері національної безпеки та оборони, унормування структури і складу сектору безпеки і оборони, системи управління, координації та взаємодії його органів, запровадження комплексного підходу до планування у сфері національної безпеки і оборони для забезпечення сталого та ефективного цивільного демократичного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Вказано, що проект закону містить п’ять розділів:

  • Розділ І містить визначення термінів, які використовуються у проекті закону;
  • Розділ ІІ закріплює правові засади та принципи державної політики у сфері національної безпеки і оборони, фундаментальні національні інтереси України, серед яких забезпечення державного суверенітету і територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір, набуття членства в ЄС та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО);
  • Розділ ІІІ визначає засади та механізми цивільного демократичного контролю, повноваження у здійсненні такого контролю законодавчої, виконавчої й судової влади, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
  • Розділ IV визначає склад сектору безпеки і оборони та правовий статус основних органів, що входять до його складу, а також управління та координацію у сфері національної безпеки;
  • Розділ V регулює планування у сфері національної безпеки і оборони, визначає основні документи довгострокового планування, зокрема Стратегію національної безпеки України, Стратегію воєнної безпеки України, Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегію кібербезпеки України, Національну розвідувальну програму, також порядок їх формування та реалізації у документах середньострокового та короткострокового планування.

У пояснювальній записці також вказано, що прийняття відповідного закону дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері національної безпеки, сприятиме гарантуванню надійного цивільного демократичного контролю над сектором безпеки і оборони України, зокрема з боку Верховної Ради України та громадянського суспільства.

Також документ має сприяти зростанню ефективності координації діяльності органів сектору безпеки і оборони для забезпечення своєчасного та належного реагування на загрози національній безпеці України, покращенню якості управління ресурсами, спрямованими на забезпечення національної безпеки, обмеженню невиправданого дублювання безпекових спроможностей, зниженню корупційних ризиків у процесі матеріального забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що до парламенту надійшов законопроект про національну безпеку.

Українські Національні Новини

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