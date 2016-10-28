Закон о заочном осуждении содержит недостатки и требует усовершенствования - С.Горбатюк

"Я не против процедуры заочного осуждения, я против ее в той форме в которой она сейчас есть. Я за ее совершенствования. Я за то, чтобы, если мы будем говорить о рассмотрении дела, то судебное расследование, судебное разбирательство было проведено в соответствии с такими процедурами, которые бы позволили получить приговор, который будет признаваться большинством стран мира, и пройдет через Европейский суд", - отметил он.

"Именно поэтому я постоянно подчеркиваю, что нынешний закон, принятый 12 мая 2016 содержит ряд существенных недостатков, которые, сейчас, это уже видно, дадут основания, дадут юридические зацепки отменить любой приговор, который будет по той процедуре вынесен, если не в Украине будет оправдательный приговор вынесен, то в Европейском суде однозначно", - отметил С.Горбатюк.

В то же время, адвокат семей Небесной Сотни Виталий Тытыч добавил, что закон, который есть в Украине обеспечит заочную специальную процедуру досудебного расследования и судебного следствия, то Виктор Янукович и его ближайшими соратники или кто-либо в Украине будет привлечен, то ни один суд в одной стране не примет к выполнению этого приговора.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура разработала усовершенствованный проект закона о заочном осуждении, который после согласования будет передан в Верховную Раду.