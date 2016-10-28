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Закон про заочне засудження містить недоліки та потребує удосконалення - С.Горбатюк

Закон про заочне засудження містить недоліки та потребує удосконалення - С.Горбатюк

Київ • УНН

 • 8449 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прийнятий в Україні закон про заочне засудження містить ряд суттєвих недоліків та потребує удосконалення. Про це заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у прямому ефірі Шустер LIVE, передає УНН.

“Я не проти процедури заочного засудження, я проти її в тій формі в якій вона зараз є. Я за її удосконалення. Я за те, щоб, якщо ми будемо говорити про розгляд справи, то судове розслідування, судовий розгляд був проведений відповідно до таких процедур, які би дозволили отримати вирок, який буде визнаватися більшістю країн світу, і пройде через Європейський суд,” — зауважив він.

“Саме тому я постійно наголошую, що теперішній закон, який прийнятий 12 травня 2016 року містить ряд суттєвих недоліків, які, зараз, це вже видно, дадуть підстави, дадуть юридичні зачіпки скасувати будь-який вирок, який буде по тій процедурі винесений, якщо не в Україні буде виправдальний вирок винесений, то в Європейському суді однозначно,” — зазначив С.Горбатюк.

Водночас, адвокат сімей Небесної Сотні Віталій Титич додав, що закон, який в Україні забезпечать заочну спеціальну процедуру досудового розслідування і судового слідства, то Віктор Янукович та його найблищі соратники або будь-хто в Україні буде притягнутий, то жодний суд в жодній країні не прийме до виконання цього вироку.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура розробила удосконалений проект закону про заочне засудження, який після узгодження буде переданий до Верховної Ради.

Українські Національні Новини

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