Закон об олигархах подписал глава ВР: теперь решение за Зеленским

Детали

Председатель Верховной Рады подписал этот закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 4 ноября. 5 ноября документ передан на подпись Зеленскому.

Отметим

3 ноября Рада устранила некоторые несогласованности в тексте принятого закона № 5599 об олигархах.

Закон предусматривает создание Реестра лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок включения лиц в Реестр и последствия такого включения, вводит декларирование публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

Дополнение

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство правок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных правок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений — от нардепов от “Европейской солидарности” и “Оппозиционной платформы — За жизнь” — об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.

Позже в "Слуге народа"заявили, что в Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах.

Оборонный комитет, являющийся главным для рассмотрения законопроекта, должен был 22 октября собраться для рассмотрения вопроса. Председатель ВР Руслан Стефанчук заявлял, что подпишет документ, если по итогам этого заседания выяснится, что замечания до того, как был принят законопроект, “несущественны”. Если же нет - должно быть применено ст. 131 Регламента ВР. И комитет ВР рекомендовал переголосовать три поправки в законе об олигархах.