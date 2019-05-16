Закон о языке: украинских книг будет не менее 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" количество напечатанных и распространенных книг должна быть не менее 50%. Об этом говорится в тексте закона, передает УНН.
"Издатель, внесен в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции, обязан выдавать государственным языком не менее 50 процентов всех выданных им на протяжении соответствующего календарного года названий книжных изданий", - говорится в статье 26 закона.
В то же время, доля украиноязычных книг, которые имеются в продаже, также должна составлять не менее 50%.
Напомним, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой 25 апреля.
Президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая, а уже 16 мая он был опубликован в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 16 мая.