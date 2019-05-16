Закон про мову: українських книг буде не менше 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Згідно закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” кількість надрукованих та розповсюджених книг повинна бути не менше 50%. Про це говориться в тексті закону, передає УНН.
“Видавець, внесений до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, зобов’язаний видавати державною мовою не менше 50 відсотків усіх виданих ним упродовж відповідного календарного року назв книжкових видань”, — говориться в статті 26 закону.
Водночас, частка україномовних книг, які наявні в продажу, також повинна становити не менше 50%.
Нагадаємо, що закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” був ухвалений Верховною Радою 25 квітня.
Президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня, а вже 16 травня він був опублікований у газеті Верховної Ради України “Голос України” від 16 травня.