Закон о языке: доля украинского контента на телевидении составит 90%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" доля украиноязычного контента на телевидении должна составлять не менее 90%. Об этом говорится в тексте закона, передает УНН.
Сейчас доля украиноязычного контекта на телевидении составляет 75%.
Закон также предусматривает, что на телевидении запрещается унижение или пренебрежение государственного языка.
Также законом был исключен пункт в законе "О телевидении и радиовещании", который позволял не переводить выступления гостей телепередач.
Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был опубликован в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 16 мая.
Этот закон направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни.
Парламент проголосовал за принятие законопроекта 25 апреля.
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