Закон про мову: частка українського контенту на телебаченні становитиме 90%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Згідно Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” частка україномовного контенту на телебаченні має становити не менше 90%. Про це говориться в тексті закону, передає УНН.
Наразі частка україномовного контекту на телебаченні становить 75%.
Закон також передбачає, що на телебаченні забороняється приниження чи зневажання державної мови.
Також законом було виключено пункт в законі “Про телебачення і радіомовлення”, який дозволяв не перекладати виступи гостей телепередач.
Нагадаємо, що Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” був опублікований у газеті Верховної Ради України “Голос України” від 16 травня.
Цей закон спрямований на регулювання порядку застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя.
Парламент проголосував за ухвалення законопроекту 25 квітня.
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