Закон о допуске военных НАТО в Украину на учения вступил в силу

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Речь идет о решении Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств, в том числе стран НАТО, на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019" (Rapid Trident - 2019), украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019" (Sea Breeze - 2019), украинско-румынских учениях "Риверайн - 2019" (Riverine - 2019), многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" (Maple Arch - 2019) и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019" (Warrior Watcher - 2019).

Президент Петр Порошенко позволил иностранным военным зайти в Украину на учения 6 марта.