Закон о допуске военных НАТО в Украину на учения вступил в силу

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 18727 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115546 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119270 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121783 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121232 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152411 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117098 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141214 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145138 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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7 марта, 12:17 • 104551 просмотра
Актуальное
Закон о допуске военных НАТО в Украину на учения вступил в силу

Закон о допуске военных НАТО в Украину на учения вступил в силу

Киев  •  УНН

 • 7833 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях опубликован в парламентской газете  "Голос Украины" и вступил в силу 12 марта, сообщает УНН.

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Речь идет о решении Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств, в том числе стран НАТО, на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019" (Rapid Trident - 2019), украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019" (Sea Breeze - 2019), украинско-румынских учениях "Риверайн - 2019" (Riverine - 2019), многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" (Maple Arch - 2019) и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019" (Warrior Watcher - 2019).

Президент Петр Порошенко позволил иностранным военным зайти в Украину на учения 6 марта.

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