Порошенко дозволив іноземним військовим зайти в Україну на навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про схвалення рішення глави держави про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№ 10067). Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України, передає УНН.
“Повернуто з підписом від Президента”, — йдеться в довідці про проходження закону.
У тексті закону значиться, що даним рішенням Президент дає допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні “Репід Трайдент — 2019”, українсько-американському навчанні “Сі Бриз — 2019”, українсько-румунському навчанні “Ріверайн — 2019”, багатонаціональному навчанні “Кленова Арка — 2019” та українсько-британському навчанні “Воріер Вотчер — 2019”.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, документ передали на підпис Президенту 1 березня.