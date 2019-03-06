Порошенко позволил иностранным военным зайти в Украину на учения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об одобрении решения Главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях (№ 10067). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.
"Возвращено с подписью от Президента", - говорится в справке о прохождении закона.
В тексте закона значится, что данным решением Президент дает допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019 ", украинско-румынских учениях "Риверайна - 2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019".
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, документ передали на подпись Президенту 1 марта.