Порошенку передали на підпис закон про допуск військових країн НАТО на навчання в Україну

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Закон №10067 щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України цього року для участі в міжнародних навчаннях, передано на підпис Президенту, передає УНН. 

Закон №10067 підписано спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та передано на підпис Президенту України Петру Прошенко. 

Як повідомляв УНН, 26 лютого, Верховна Рада України підтримала законопроект №10067 щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України цього року для участі в міжнародних навчаннях за основу і в цілому. Це рішення підтримали 263 народних депутати.

Проектом закону схвалюється рішення Президента щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

Зокрема, йдеться про українсько-американські навчання "Репід Трайдент – 2019", українсько-американське навчання "Сі Бриз – 2019", українсько-румунське навчання "Ріверайн – 2019", багатонаціональне навчання "Кленова Арка – 2019" та українсько-британське навчання "Воріер Вотчер – 2019" та інші.

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