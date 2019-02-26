Рада дозволила військовим з країн НАТО брати участь у навчаннях в Україні

Проектом закону схвалюється рішення Президента щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

Зокрема, йдеться про українсько-американські навчання "Репід Трайдент – 2019", українсько-американське навчання "Сі Бриз – 2019", українсько-румунське навчання "Ріверайн – 2019", багатонаціональне навчання "Кленова Арка – 2019" та українсько-британське навчання "Воріер Вотчер – 2019" та інші.

Як пояснюється в інформації до законопроекту, йдеться і про військових країн - членів НАТО. Зокрема, в українсько-американському навчанні "Репід Трайдент – 2019" очікується участь до 4200 військовослужбовців, серед яких - від ЗС США – до 1000 військових, від збройних сил інших держав - членів НАТО та держав - учасниць програми "Партнерство заради миру" - до 1000 військових.

Нагадаємо, військові навчання "Репід Трайдент – 2019" проводитимуть у другій половині вересня поточного року.