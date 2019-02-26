Рада разрешила военным из стран НАТО участвовать в учениях в Украине

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17777 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 40906 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119827 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122666 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124341 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122468 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154601 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

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Рада разрешила военным из стран НАТО участвовать в учениях в Украине

Рада разрешила военным из стран НАТО участвовать в учениях в Украине

Киев  •  УНН

 • 10705 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10067 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в этом году для участия в международных учениях за основу и в целом. Это решение поддержали 263 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проектом закона одобряется решение Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, речь идет об украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019", украинско-румынских учениях "Риверайн - 2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019" и других.

Как поясняется в информации к законопроекту, речь идет и о военных из стран - членов НАТО. В частности, в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019" ожидается участие до 4200 военнослужащих, среди которых - от ВС США - до 1000 военных, от вооруженных сил других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" - до 1000 военных.

Напомним, военные учения "Репид Трайдент - 2019" будут проводить во второй половине сентября текущего года.

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