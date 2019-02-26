Рада разрешила военным из стран НАТО участвовать в учениях в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10067 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в этом году для участия в международных учениях за основу и в целом. Это решение поддержали 263 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проектом закона одобряется решение Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях.
В частности, речь идет об украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019", украинско-румынских учениях "Риверайн - 2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019" и других.
Как поясняется в информации к законопроекту, речь идет и о военных из стран - членов НАТО. В частности, в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019" ожидается участие до 4200 военнослужащих, среди которых - от ВС США - до 1000 военных, от вооруженных сил других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" - до 1000 военных.
Напомним, военные учения "Репид Трайдент - 2019" будут проводить во второй половине сентября текущего года.