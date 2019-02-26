Рада разрешила военным из стран НАТО участвовать в учениях в Украине

Проектом закона одобряется решение Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, речь идет об украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019", украинско-румынских учениях "Риверайн - 2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019" и других.

Как поясняется в информации к законопроекту, речь идет и о военных из стран - членов НАТО. В частности, в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019" ожидается участие до 4200 военнослужащих, среди которых - от ВС США - до 1000 военных, от вооруженных сил других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" - до 1000 военных.

Напомним, военные учения "Репид Трайдент - 2019" будут проводить во второй половине сентября текущего года.