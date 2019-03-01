Порошенко передали на подпись закон о допуске военных НАТО на обучение в Украине

Закон №10067 подписано спикером Верховной Рады Андрем Парубием и передан на подпись Президенту Украины Петру Прошенко.



Как сообщал УНН, 26 февраля, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10067 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в этом году для участия в международных учениях за основу и в целом. Это решение поддержали 263 народных депутата.



Проектом закона одобряется решение Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, речь идет про украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2019", украинская-американские учения "Си Бриз - 2019", украинская-румынские учения "Риверайна - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинского-британское обучение" Вориер Вотчер - 2019" и другие.