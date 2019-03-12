Закон про допуск військових країн НАТО в Україну на навчання набув чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях опублікований у парламентській газеті "Голос України" і набув чинності 12 березня, повідомляє УНН.
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Йдеться про рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав, у тому числі країн НАТО, на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2019" (Rapid Trident - 2019), українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2019" (Sea Breeze - 2019), українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2019" (Riverine - 2019), багатонаціональному навчанні "Кленова Арка - 2019" (Maple Arch - 2019) та українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2019" (Warrior Watcher - 2019).
Президент Петро Порошенко дозволив іноземним військовим зайти в Україну на навчання 6 березня.