Закон о дипломатической службе готов к подписи Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о дипломатической службе, после чего его должны передать на подпись Президенту. Об этом спикер парламента заявил во время заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Я подписываю принятый парламентом закон о дипломатической службе", - сообщил Парубий.
Спикер ВР добавил, что надеется на скорое подписание этого закона Президентом Украины.
Напомним, Рада приняла закон о дипломатической службе 5 апреля. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.
В первом чтении законопроект о дипломатической службе приняли в декабре прошлого года.