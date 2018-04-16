Закон о дипломатической службе готов к подписи Президента

"Я подписываю принятый парламентом закон о дипломатической службе", - сообщил Парубий.

Спикер ВР добавил, что надеется на скорое подписание этого закона Президентом Украины.

Напомним, Рада приняла закон о дипломатической службе 5 апреля. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.

В первом чтении законопроект о дипломатической службе приняли в декабре прошлого года.