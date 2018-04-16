Закон про дипломатичну службу готовий до підпису Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про дипломатичну службу, після чого його мають передати на підпис Президенту. Про це спікер парламенту заявив під час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Я підписую ухвалений парламентом закон про дипломатичну службу", - повідомив А.Парубій.
Спікер ВР додав, що сподівається на швидке підписання цього закону Президентом України.
Нагадаємо, Рада ухвалила закон про дипломатичну службу 5 квітня. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.
У першому читанні законопроект про дипломатичну службу ухвалили у грудні минулого року.