Заключительный соперник сборной Украины огласил заявку на матч отбора к ЧМ-2019

Главный тренер словенцев радостью Трифунович вызвал таких игроков:

Лука Рупник ( "Фуэнлабрада", Испания), Матич Ребец ( "ФМП", Сербия), Ян Шпан ( "Олимпия"), Грегор Хроват ( "Байройт", Германия), Блаж Месичек ( "Пистойя", Италия), Грегор Глас ( "Приморска"), Алаж Брац ( "Гелиос"), Зоран Драгич ( "Триест", Италия), Эдо Мурич ( "Цедевита", Хорватия), Миха Шкедель ( "Крка"), Влатко Чанчар ( "Бургос", Испания ), Ян Косы ( "Приморска"), Урбан Дурачок ( "Рогашка"), Жига Димец ( "Литкабелис", Литва).



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Примечательно, что Зоран Драгич имеет опыт выступлений в НБА за "Финикс" и "Майами".



Отметим, что балканцы играть 22 февраля в Турции, а 25 февраля дома встречаются с Украиной.



Добавим также, Словения уже потеряла шансы на выход в финальный турнир чемпионата мира 2019 года. Заранее такое право завоевали Испания и Турция. За третью путевку на чемпионат мира в группе борьбу ведут Украина, Латвия и Черногория.