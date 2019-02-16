Заключительный соперник сборной Украины огласил заявку на матч отбора к ЧМ-2019

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62610 просмотра

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8 марта, 10:25 • 83458 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Тренерский штаб сборной Словении по баскетболу назвал список игроков, которые будут готовиться к заключительным матчам квалификации чемпионата мира, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Словении.

Главный тренер словенцев радостью Трифунович вызвал таких игроков:
Лука Рупник ( "Фуэнлабрада", Испания), Матич Ребец ( "ФМП", Сербия), Ян Шпан ( "Олимпия"), Грегор Хроват ( "Байройт", Германия), Блаж Месичек ( "Пистойя", Италия), Грегор Глас ( "Приморска"), Алаж Брац ( "Гелиос"), Зоран Драгич ( "Триест", Италия), Эдо Мурич ( "Цедевита", Хорватия), Миха Шкедель ( "Крка"), Влатко Чанчар ( "Бургос", Испания ), Ян Косы ( "Приморска"), Урбан Дурачок ( "Рогашка"), Жига Димец ( "Литкабелис", Литва).

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Примечательно, что Зоран Драгич имеет опыт выступлений в НБА за "Финикс" и "Майами".

Отметим, что балканцы играть 22 февраля в Турции, а 25 февраля дома встречаются с Украиной.

Добавим также, Словения уже потеряла шансы на выход в финальный турнир чемпионата мира 2019 года. Заранее такое право завоевали Испания и Турция. За третью путевку на чемпионат мира в группе борьбу ведут Украина, Латвия и Черногория.

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