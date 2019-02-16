Заключний суперник збірної України оголосив заявку на матч відбору до ЧС-2019

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Тренерський штаб збірної Словенії з баскетболу назвав список гравців, які готуватимуться до заключних матчів кваліфікації чемпіонату світу, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу Словенії.

Головний тренер словенців Радо Трифунович викликав таких гравців:
Лука Рупник ("Фуенлабрада", Іспанія), Матич Ребец ("ФМП", Сербія), Ян Шпан ("Олімпія"), Грегор Хроват ("Байройт", Німеччина), Блаж Месичек ("Пістоя", Італія), Грегор Глас ("Приморска"), Алаж Брац ("Геліос"), Зоран Драгич ("Трієст", Італія), Едо Мурич ("Цедевіта", Хорватія), Міха Шкедель ("Крка"), Влатко Чанчар ("Бургос", Іспанія), Ян Коси ("Приморска"), Урбан Дурник ("Рогашка"), Жига Дімец ("Літкабеліс", Литва).

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Примітно, що Зоран Драгич має досвід виступів в НБА за "Фінікс" та "Маямі".

Відзначимо, що балканці гратимуть 22 лютого в Туреччині, а 25 лютого вдома зустрічаються з Україною.

Додамо також, Словенія вже втратила шанси на вихід в фінальний турнір чемпіонату світу 2019 року. Завчасно таке право вибороли Іспанія та Туреччина. За третю путівку на чемпіонат світу в групі боротьбу ведуть Україна, Латвія та Чорногорія.

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