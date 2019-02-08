Львів може прийняти "Фінал Чотирьох" Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Львів вперше у своїй історії може прийняти “Фінал Чотирьох” Кубка України з баскетболу серед жіночих команд. Про це “Гал-інфо” дізнався із власних джерел, передає УНН.
Велика ймовірність того, що турнір, у якому братиме участь СБК “Львів”, відбудуться у палаці спорту “Галичина” 23 та 24 лютого.
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Окрім СБК “Львів”, участь у “Фіналі Чотирьох” візьмуть “Київ-Баскет”, “Динамо-ПНУ” (Київ) та бердянська “Чайка”.
Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу отримала суперників по Євробаскету-2019.