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Львів може прийняти "Фінал Чотирьох" Кубка України з баскетболу

Львів може прийняти "Фінал Чотирьох" Кубка України з баскетболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Львів вперше у своїй історії може прийняти “Фінал Чотирьох” Кубка України з баскетболу серед жіночих команд. Про це “Гал-інфо” дізнався із власних джерел, передає УНН.

Велика ймовірність того, що турнір, у якому братиме участь СБК “Львів”, відбудуться у палаці спорту “Галичина” 23 та 24 лютого.

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Окрім СБК “Львів”, участь у “Фіналі Чотирьох” візьмуть “Київ-Баскет”, “Динамо-ПНУ” (Київ) та бердянська “Чайка”.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу отримала суперників по Євробаскету-2019.

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