Львов может принять "Финал Четырех" Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Львов впервые в своей истории может принять "Финал Четырех" Кубка Украины по баскетболу среди женских команд. Об этом "Гал-инфо" узнал из собственных источников, передает УНН.
Велика вероятность того, что турнир, в котором примет участие СБК "Львов", состоятся во дворце спорта "Галичина" 23 и 24 февраля.
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Кроме СБК "Львов", участие в "Финале Четырех" примут "Киев-Баскет", "Динамо-ПНУ" (Киев) и Бердянска "Чайка".
Напомним, женская сборная Украины по баскетболу получила соперников в Евробаскете-2019.