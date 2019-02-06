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Вперше український баскетболіст виступить у Матчі зірок чемпіонату Тайваню

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Українського важкого форварда/центрового Ігоря Зайцева обрано до складу команд на Матч зірок чемпіонату Тайваню з баскетболу. Про це повідомив агент гравця на персональній сторінці у "Facebook", передає УНН.

Наш земляк відіграв в цьому сезоні 24 матчі в чемпіонаті Тайваню, проводячи на майданчику в середньому 30,8 хвилини. Українець набирає 17,2 очка, робить 9,5 підбирання, 3,3 передачі та 2,0 блок-шота, а його середній рейтинг ефективності складає 21,0 бала — це найкращий показник в команді.

Нинішній клуб Зайцева “Тайвань Бірс” наразі посідає друге місце в турнірній таблиці, вигравши 15 з 24 матчів “регулярки”.

Відзначимо, що Зайцев у складі збірної України взяв участь у 8 матчах кваліфікації ЧС-2019, в яких в майці збірної України набирав 7,1 очка та робив 2,5 підбирання в середньому за 15,9 хвилини на майданчику.

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