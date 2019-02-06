Впервые украинский баскетболист выступит в Матче звезд чемпионата Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинского тяжелого форварда/центрового Игоря Зайцева избрали в состав команд на Матч звезд чемпионата Тайваня по баскетболу. Об этом сообщил агент игрока на персональной странице в "Facebook", передает УНН.
Наш земляк сыграл в этом сезоне 24 матча в чемпионате Тайваня, проводя на площадке в среднем 30,8 минуты. Украинец набирает 17,2 очка, делает 9,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 блок-шота, а его средний рейтинг эффективности составляет 21,0 балла - это лучший показатель в команде.
Нынешний клуб Зайцева "Тайвань Бирс" сейчас занимает второе место в турнирной таблице, выиграв 15 из 24 матчей "регулярки".
Отметим, что Зайцев в составе сборной Украины принял участие в 8 матчах квалификации ЧМ-2019, в которых в майке сборной Украины набирал 7,1 очка и делал 2,5 подбора в среднем за 15,9 минуты на площадке.