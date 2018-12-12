Жіноча збірна України з баскетболу отримала суперників по Євробаскету-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Жіноча національна збірна України з баскетболу дізналась суперниць по груповому раунду фінальної частини Євробаскета-2019, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Команда Горана Бошковича на чемпіонаті Європи, який прийматимуть Латвія та Сербія, потрапила до групи А та зіграє проти збірних Іспанії, Латвії та Великої Британії.
“Я вважаю, що наша група дуже сильна. Завжди коли чекаєш на жеребкування, то сподіваєшся не потрапити в одну групу із найсильнішою командою і збірною господарок, у нашому випадку грати доведеться у групі де є і найсильніша збірна Європи, і Латвія, яка прийматиме матчі нашої групи. Хоча кожна команда на Чемпіонаті Європи є небезпечною і будь-якого суперника необхідно поважати”, — відзначив Бошкович.
Результати жеребкування інших квартетів Євробаскету-2019:
Група В: Швеція, Франція, Чехія, Чорногорія.
Група С: Угорщина, Туреччина, Італія, Словенія.
Група D: Білорусь, Росія, Бельгія, Сербія.
Додамо, європейські змагання проходитимуть з 27 червня по 7 липня.