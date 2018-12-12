Женская сборная Украины по баскетболу получила соперников по Евробаскету-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Женская национальная сборная Украины по баскетболу узнала соперниц по групповому раунду финальной части Евробаскета-2019, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Команда Горана Бошковича на чемпионате Европы, который будут принимать Латвия и Сербия, попала в группу А и сыграет против сборных Испании, Латвии и Великобритании.
“Я считаю, что наша группа очень сильная. Всегда когда ждешь жеребьевки, то надеешься не попасть в одну группу с сильной командой и сборной хозяек, в нашем случае играть придется в группе где есть и сильная сборная Европы, и Латвия, которая будет принимать матчи нашей группы. Хотя каждая команда на Чемпионате Европы опасна и любого соперника необходимо уважать”, - отметил Бошкович.
Результаты жеребьевки других квартетов Евробаскета-2019:
Группа В: Швеция, Франция, Чехия, Черногория.
Группа С: Венгрия, Турция, Италия, Словения.
Группа D: Беларусь, Россия, Бельгия, Сербия.
Добавим, европейские соревнования будут проходить с 27 июня по 7 июля.