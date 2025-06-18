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Заключение сделок по оккупационным законам и связи с пророссийскими политиками – СМИ о претенденте на главу БЭБ Скомарове

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Отец кандидата на пост главы БЭБ Александра Скомарова получил паспорт рф для продажи недвижимости и автомобиля по законам страны-агрессора.

Заключение сделок по оккупационным законам и связи с пророссийскими политиками – СМИ о претенденте на главу БЭБ Скомарове

Вокруг претендента на главу БЭБ Скомарова новый скандал. Отец этого сотрудника НАБУ получил паспорт россии, чтобы продать дом и автомобиль в ОРДЛО по российскому законодательству, а сам детектив связан с пророссийскими политиками – фигурантами дел НАБУ. Об этом сообщается в расследовании, опубликованном "Информатор". 

Претендент на кресло главы БЭБ Александр Скомаров, который работает руководителем подразделения детективов НАБУ, подтвердил, что отец имеет российский паспорт, но якобы получил его для возможности выезда с оккупированной территории Луганской области. Однако по сообщениям СМИ и информации источников, паспорт отец Скомарова получил лишь в январе 2024 года и предположительно для того, чтобы продать дом и автомобиль уже по российскому законодательству

– отмечает «Информатор».

Документы, полученные журналистами, свидетельствуют о процедуре подтверждения права собственности на автомобиль Hyundai в следующем месяце после получения паспорта рф – в феврале 2024 года, а затем его продажа уже по российским законам. Вероятно, такая же процедура проходила и с домом, указанным в декларации Александра Скомарова как совместная собственность с родителями, отмечают авторы расследования.

"По возвращении в Украину, как утверждает источник журналистов, он (отец Скомарова – ред.) снова выезжал за границу 25 декабря 2024 года и мог возвращаться в Новоайдар, Луганская область, что как раз невозможно без российского паспорта. Окончательно Скомаров-старший приехал в Киев только недавно, перейдя государственную границу 21 марта, уже в активную фазу конкурса на директора БЭБ, чтобы дальше не компрометировать сына. Зато мать Скомарова выехала из оккупированного города в 2023 году и никакой паспорт россии ей для этого нужен не был", – отмечается в материале.

Журналисты отметили, что остаются без ответа и вопросы связей Скомарова с пророссийскими политиками и подозреваемыми лицами, дела по которым расследует НАБУ. По их данным, в начале 2022 года жена Скомарова, Ольга, пересекала границу на авто Range Rover, который принадлежит Марине Христенко, а за рулем был Андрей Гайла.

"Водитель с фамилией Гайла – это доверенное лицо депутата Закарпатского областного совета 4–8 созывов от партии "Венгров Украины" – Чабы Пейтера, который с 2021 года подозревается в деле НАБУ относительно недостоверного декларирования и с 23 года находился в розыске. Через своего водителя Андрея Гайлу, которого он давал семье НАБУшника Скомарова, Пейтер владеет четвертью компании "Берег Империал Табак", в которой еще одним из соучредителей является гражданин России Булгаков Владимир Михайлович", – пишут журналисты.

По данным СМИ, владелица Range Rover за $200 тысяч Христенко – супруга депутата Верховной рады от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко. В декларации нардепа указано, что семья владеет в Москве квартирой на 176 квадратных метров и тремя паркоместами.

Ранее стало известно, что претендент на должность директора БЭБ Александр Скомаров утаил российское гражданство отца, а родная сестра Скомарова Алина Данченко проходит как подозреваемая по делу НАБУ о контрабанде группой подсанкционного Вадима Альперина.

Спасти сестру Скомаров пытался, взяв ее на поруки, но суд определил залог – 2,1 млн. грн. Деньги заплатил тесть Скомарова, Игорь Стефанов, не имеющий достаточных официальных доходов. Позже дело пытались закрыть, но Верховный суд возобновил разбирательство.

Конкурс по отбору директора Бюро экономической безопасности становится все более скандальным – собеседования с кандидатами были перенесены из-за информации о связи нескольких кандидатов с рф. В настоящее время данную информацию проверяют правоохранители, собеседования продолжатся 21 июня.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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