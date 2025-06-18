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Укладення угод за окупаційними законами та звʼязки з проросійськими політиками – ЗМІ про претендента на голову БЕБ Скомарова

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Батько кандидата на голову БЕБ Олександра Скомарова отримав паспорт рф для продажу нерухомості та авто за законами країни-агресора.

Укладення угод за окупаційними законами та звʼязки з проросійськими політиками – ЗМІ про претендента на голову БЕБ Скомарова

Навколо претендента на голову БЕБ Скомарова – новий скандал. Батько цього співробітника НАБУ отримав паспорт рф, щоб продати будинок і автомобіль в ОРДЛО за російським законодавством, а сам детектив повʼязаний з проросійськими політиками – фігурантами справ НАБУ. Про це повідомляється у розслідуванні, опублікованому "Інформатор". 

Претендент на крісло очільника БЕБ Олександр Скомаров, який працює керівником підрозділу детективів НАБУ, підтвердив що батько має російський паспорт, але начебто отримав його для можливості виїзду з окупованої території Луганської області. Однак за повідомленнями медіа та інформацією джерел, паспорт батько Скомарова отримав лише у січні 2024 року та ймовірно для того, щоб продати будинок та автомобіль вже за російським законодавством

– зазначає «Інформатор».

Документи, отримані журналістами, свідчать про процедуру підтвердження права власності на автомобіль Hyundai наступного місяця після отримання паспорта рф – у лютому 2024 року, а потім його продаж вже за російськими законами. Вірогідно така сама процедура відбувалась і з будинком, який вказаний у декларації Олександра Скомарова як спільна власність з батьками, зазначають автори розслідування.

"Після повернення в Україну, як стверджує джерело журналістів, він (батько Скомарова – ред.) знов виїжджав за кордон 25 грудня 2024 року та міг повертатися в Новоайдар, Луганської області, що як раз неможливо без російського паспорта. Остаточно Скомаров-старший приїхав в Київ лише нещодавно, перетнувши державний кордон 21 березня, вже в активну фазу конкурсу на директора БЕБ, щоб далі не компрометувати сина. Натомість мати Скомарова виїхала з окупованого міста у 2023 році та ніякий паспорт рф їй для цього потрібен не був", – наголошується в матеріалі.

Журналісти зазначили, що залишаються без відповіді й питання щодо зв’язків Скомарова з проросійськими політиками та підозрюваними особами, справи по яких розслідує НАБУ. За їхніми даними, на початку 2022 року дружина Скомарова, Ольга, перетинала кордон на авто Range Rover, який належить Марині Христенко, а за кермом був Андрій Гайла.

"Водій з прізвищем Гайла – це довірена особа депутата Закарпатської обласної ради 4-8 скликань від партії "Угорців України" – Чаби Пейтера, який з 2021 року є підозрюваним у справі НАБУ щодо недостовірного декларування та з 23 року перебував у розшуку. Через свого водія Андрія Гайлу, якого він давав родині НАБУшніка Скомарова, Пейтер володіє чвертю компанії "Берег Імперіал Табак", в якій ще одним із співзасновників є громадянин рф Булгаков Володимир Михайлович", – пишуть журналісти.

За даними ЗМІ, власниця Range Rover за $200 тисяч Христенко – дружина депутата Верховної ради від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенко. В декларації нардепа вказано, що родина володіє у москві квартирою на 176 квадратних метрів та трьома паркомісцями.

Раніше ЗМІ стало відомо, що претендент на посаду директора БЕБ Олександр Скомаров приховав російське громадянство батька, а рідна сестра Скомарова Аліна Данченко проходить як підозрювана у справі НАБУ про контрабанду групою підсанкційного Вадима Альперіна.

Врятувати сестру Скомаров намагався, взявши її на поруки, але суд визначив заставу – 2,1 млн грн. Гроші сплатив тесть Скомарова, Ігор Стефанов який не має достатніх офіційних доходів. Пізніше справу намагались закрити, але Верховний суд поновив розгляд.

Конкурс з добору директора Бюро економічної безпеки стає все більш скандальним – співбесіди з кандидатами були перенесені через інформацію про зв'язок декількох кандидатів з рф. Наразі дану інформацію перевіряють правоохоронці, співбесіди продовжаться 21 червня.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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