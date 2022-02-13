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Забросали пограничников камнями: мигранты снова пытались прорваться через польскую границу

Киев • УНН

 • 26182 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. На территорию Польши со стороны Беларуси пытались попасть 10 мигрантов. Об этом польская пограничная служба сообщила в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Вчера, то есть 12 февраля, на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Беларуси 10 иностранцев. На участке пограничной заставы Мельник 9 иностранцев (граждане Индии и Афганистана) разрезали колючую проволоку и атаковали камнями патруль",- говорится в сообщении.

Напомним

В Польше начали строительство ограждения на новых участках у границы с Беларусью.

Контекст

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции со стороны ЕС заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть в Европу.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства. В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

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