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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Закидали прикордонників камінням: мігранти знову намагалися прорватися через польський кордон

Закидали прикордонників камінням: мігранти знову намагалися прорватися через польський кордон

Київ • УНН

 • 26183 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. На територію Польщі з боку Білорусі намагалися потрапити 10 мігрантів. Про це польська прикордонна служба повідомила у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Вчора, тобто 12 лютого, на територію Польщі намагалися нелегально проникнути з Білорусі 10 іноземців. На ділянці прикордонної застави Мельник 9 іноземців (громадяни Індії та Афганістану) розрізали колючий дріт і атакували камінням патруль",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо
У Польщі розпочали будівництво огорожі на нових ділянках біля кордону з Білоруссю.

Контекст

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції з боку ЄС заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити в Європу.

У серпні Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва. У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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