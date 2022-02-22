Заболеваемость коронавирусом в Одессе снизилась
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе на минувшей неделе наблюдалось снижение заболеваемости COVID-19. Как передает УНН со ссылкой на ГУ “Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины”, снижение составило 31,4% по сравнению с позапрошлой неделей.
Детали
Снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах: среди детей – на 23,5%, среди взрослого населения – на 31,6%. Также снизился показатель госпитализации пациентов с COVID-19 – на 10,1%, в сравнении с предыдущей неделей.
За последние сутки COVID-19 заболели 1075 одесситов, зарегистрированы 44 новых случая у детей. По данным на 22 февраля, в больницах Одессы находятся 385 пациентов с COVID-19, из них 289 – в тяжелом состоянии, девять человек на ИВЛ.
В опорных стационарах города свободны 686 коек для госпитализации пациентов с коронавирусом.
При этом за сутки от COVID-19 выздоровели 153 жителя Одессы, продолжают болеть 40 889 горожан.