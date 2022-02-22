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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Захворюваність на коронавірус в Одесі знизилася

Захворюваність на коронавірус в Одесі знизилася

Київ • УНН

 • 93381 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі на минулому тижні спостерігалося зниження захворюваності COVID-19. Як передає УНН з посиланням на ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", зниження склало 31,4% порівняно з позаминулим тижнем.

Деталі

Зниження захворюваності зареєстровано у всіх вікових групах: серед дітей - на 23,5%, серед дорослого населення  -на 31,6%. Також знизився показник госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - на 10,1%, порівняно з попереднім тижнем.

За останню добу - 19 захворіли 1075 одеситів, зареєстровано 44 нових випадки у дітей. За даними на 22 лютого, в лікарнях Одеси перебувають 385 пацієнтів з COVID-19, з них 289 - у важкому стані, дев'ять осіб на ШВЛ.

В опорних стаціонарах міста вільні 686 ліжок для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

При цьому за добу від COVID-19 одужали 153 жителі Одеси, продовжують хворіти 40 889 городян.

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