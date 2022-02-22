Захворюваність на коронавірус в Одесі знизилася
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі на минулому тижні спостерігалося зниження захворюваності COVID-19. Як передає УНН з посиланням на ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", зниження склало 31,4% порівняно з позаминулим тижнем.
Деталі
Зниження захворюваності зареєстровано у всіх вікових групах: серед дітей - на 23,5%, серед дорослого населення -на 31,6%. Також знизився показник госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - на 10,1%, порівняно з попереднім тижнем.
За останню добу - 19 захворіли 1075 одеситів, зареєстровано 44 нових випадки у дітей. За даними на 22 лютого, в лікарнях Одеси перебувають 385 пацієнтів з COVID-19, з них 289 - у важкому стані, дев'ять осіб на ШВЛ.
В опорних стаціонарах міста вільні 686 ліжок для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
При цьому за добу від COVID-19 одужали 153 жителі Одеси, продовжують хворіти 40 889 городян.