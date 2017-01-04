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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизились в Киеве на 57,1% - КГГА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизились в Киеве на 57,1% - КГГА

Киев • УНН

 • 4344 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. За два дня текущей недели, по состоянию на 3 января 2017 года, за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратилось 7157 человек против 16684 человек, что на 57,1% меньше аналогичного периода прошлого недели. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“Наблюдается снижение заболеваемости на 57,1%. Снижение происходит за счет как взрослого, так и детского населения. В частности, за указанный период заболело 3 892 детей против 9 668 (снижение на 59,7%). Так, среди детей до 1-го года отмечается снижение заболеваемости на 45,9%, от 1 до 4 лет — на 55,2%, от 5 до 9 лет — 57,9%, от 10 до 14 лет — на 65,4%, от 15 до 17 лет — на 69,8%. Кроме того, среди школьников наблюдается уменьшение заболеваемости на 35,5%, а среди взрослых — на 49,2%”, — отметил заместитель главы КГГА.

Н.Поворозник также отметил, что в лечебные учреждения с 2 по 3 января госпитализированы 169 человек, в том числе 99 детей.

Украинские Национальные Новости

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