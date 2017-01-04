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Захворюваність на грип та ГРВІ знизилися у Києві на 57,1% — КМДА

Київ • УНН

 • 4344 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. За два дні поточного тижня, станом на 3 січня 2017 року, за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я звернулося 7 157 осіб проти 16 684 осіб, що на 57,1% менше за аналогічний період минулого тижня. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“Спостерігається зниження захворюваності на 57,1%. Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Зокрема, за зазначений період захворіло 3 892 дітей проти 9 668 (зниження на 59,7%). Так, серед дітей до 1- го року відмічається зниження захворюваності на 45,9%, від 1 до 4 років — на 55,2%, від 5 до 9 років — 57,9%, від 10 до 14 років — на 65,4%, від 15 до 17 років — на 69,8%. Окрім того, серед школярів спостерігається зменшення захворюваності на 35,5%, а серед дорослих — на 49,2%”, — зауважив заступник голови КМДА.

М.Поворозник також зазначив, що до лікувальних установ із 2 до 3 січня госпіталізовано 169 осіб, у тому числі 99 дітей.

Українські Національні Новини

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