Захворюваність на грип та ГРВІ знизилися у Києві на 57,1% — КМДА

“Спостерігається зниження захворюваності на 57,1%. Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Зокрема, за зазначений період захворіло 3 892 дітей проти 9 668 (зниження на 59,7%). Так, серед дітей до 1- го року відмічається зниження захворюваності на 45,9%, від 1 до 4 років — на 55,2%, від 5 до 9 років — 57,9%, від 10 до 14 років — на 65,4%, від 15 до 17 років — на 69,8%. Окрім того, серед школярів спостерігається зменшення захворюваності на 35,5%, а серед дорослих — на 49,2%”, — зауважив заступник голови КМДА.

М.Поворозник також зазначив, що до лікувальних установ із 2 до 3 січня госпіталізовано 169 осіб, у тому числі 99 дітей.