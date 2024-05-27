Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

Факт непроживания в Северодонецке оккупанты требуют подтвердить лично, вместо восстановления - Брянке подарили клуб на колесах, в деоккупированном Невском повреждены еще два дома. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Зафиксировали еще два случая разрушения жилой застройки в Невском. Не имея ожидаемых успехов на фронте, захватчики отыгрываются на населенных пунктах. Невское и Новолюбовку они обстреляли из реактивной системы залпового огня и из ствольной артиллерии. Минометным и артиллерийским ударам подверглись Куземовка, Стельмаховка, Грековка, Макеевка, - сообщил глава Луганщины Артем Лысогор.

Детали

Боевые действия вчера происходили в районах Новоегоровки, Грековки, Невского, Белогоровки.

В частности, на Купянском направлении оккупанты потеряли 69 человек. Уничтожено российское средство ПВО и две пушки, еще одна артиллерийская система повреждена.

Как сообщает Луганская ОВА, в соцсетях обнародовано фото объявления водоканала, предоставляющего услуги в оккупированном Северодонецке, относительно корректировок показаний и начисленных платежей. Для этого лицу нужно подтвердить факт непроживания в квартире или доме. Как бы ни выглядело странным, но сделать это можно только лично. А еще - привести двух свидетелей, которые имеют паспорта рф.

Дополнение

Захваченную 10 лет назад Брянку россияне считают отдаленным населенным пунктом. Поэтому никаких глобальных работ там не планируют. Нет современного зала, но теперь есть автоклуб от минкульта россии.

На базе автомобиля оборудована сцена и экран для показа фильмов. Зачем вкладывать лишние деньги...., - добавляют в ОВА.

Армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области управляемой авиабомбой, повреждены жилые дома