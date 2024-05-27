Армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области управляемой авиабомбой, повреждены жилые дома

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

На прошлой неделе КНР провела масштабные военные учения вблизи острова Тайвань. Пекин назвал это «суровой карой» за «сепаратистские заявления» Тайбэя. В свою очередь Тайвань отметил, что такое поведение лишь подчеркивает «милитаристскую политику Китая». Больше о конфликте между Тайванем и КНР, его причинах и возможных последствиях от вероятного конфликта читайте в материале УНН.