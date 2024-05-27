Армія рф вдарила по Селидовому на Донеччині керованою авіабомбою, пошкоджено житлові будинки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли місто Селидове Донецької області керованою авіаційною бомбою 26 травня 2024 року близько 22:50, пошкодивши приватні житлові будинки, але обійшлося без жертв.
У Донецькій області російські війська напередодні ввечері вдарили по місту Селидове керованою авіаційною бомбою, пошкодивши приватні житлові будинки, але обійшлося без жертв, повідомили у Селидівській МВА у понеділок, пише УНН.
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"26.05.2024 року приблизно о 22.50 російські окупаційні війська обстріляли місто Селидове керованою авіаційною бомбою УМПБ Д-30. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки. Загиблих та постраждалих немає", - ідеться у повідомленні МВА у Telegram.
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