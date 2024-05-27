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Загарбники у Сєвєродонецьку вимагають підтвердити факт непроживання у місті особисто та зі свідками - ОВА

Київ • УНН

 • 23571 перегляди

У Сєвєродонецьку російські окупанти вимагають від мешканців підтверджувати свою відсутність у місті особисто та у присутності двох свідків з російськими паспортами, у Брянці замість відновлювальних робіт з'явився пересувний кіноклуб.

Факт непроживання в Сєвєродонецьку окупанти вимагають підтвердити особисто, замість відбудови - Брянці подарували клуб на колесах, у деокупованому Невському пошкоджено ще два будинки. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Зафіксували ще два випадки руйнування житлової забудови у Невському. Не маючи очікуваних успіхів на фронті, загарбники відіграються на населених пунктах. Невське і Новолюбівку вони обстріляли з реактивної системи залпового вогню та зі ствольної артилерії. Мінометних та артилерійських ударів зазнали Куземівка, Стельмахівка, Греківка, Макіївка,

- повідомив очільник Луганщини Артем Лисогор.

Деталі

Бойові дії учора відбувалися в районах Новоєгорівки, Греківки, Невського, Білогорівки.

Зокрема, на Куп’янському напрямку окупанти втратили 69 осіб. Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артилерійську систему пошкоджено.

Як повідомляє Луганська ОВА, у соцмережах оприлюднено фото оголошення водоканалу, що надає послуги в окупованому Сєвєродонецьку, стосовно коригувань показань і нарахованих платежів. Для цього особі потрібно підтвердити факт непроживання у квартирі чи будинку. Як би не виглядало дивним, але зробити це можна лише особисто. А ще - привести двох свідків, які мають паспорти рф.

Доповнення

Захоплену 10 років тому Брянку росіяни вважають віддаленим населеним пунктом. Тому ніяких глобальних робіт там не планують. Немає сучасної зали, але тепер є автоклуб від мінкульту росії.

На базі автомобіля обладнано сцену та екран для показу фільмів. Навіщо вкладати зайві гроші…,

- додають в ОВА.

Армія рф вдарила по Селидовому на Донеччині керованою авіабомбою, пошкоджено житлові будинки27.05.24, 09:19 • 19747 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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