Захватчики продвинулись на нескольких направлениях фронта
Киев • УНН
Вражеские войска осуществили продвижение возле Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара, в Спирном и Украинске.
На фронте оккупанты продвинулись возле Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара, в Спирном и Украинске. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.
Генштаб: 137 боєзіткнень на фронті, найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському15 сентября 2024, 22:08 • 6891 просмотр