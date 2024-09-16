Загарбники просунулися на кількох напрямках фронту
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили просування біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську.
На фронті окупанти просунулися біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.
Генштаб: 137 боєзіткнень на фронті, найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському16.09.24, 01:08 • 21660 переглядiв