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Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 12:16 • 176271 перегляди

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24 березня, 11:09 • 128140 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Загарбники просунулися на кількох напрямках фронту

Київ • УНН

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Ворожі війська здійснили просування біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську.

На фронті окупанти просунулися біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Нагадаємо

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Генштаб: 137 боєзіткнень на фронті, найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському16.09.24, 01:08 • 21660 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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