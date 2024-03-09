Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий
Киев • УНН
российская корпорация "ростех" планирует наладить производство смолы на захваченных мощностях Института физико-органической химии в оккупированном Донецке, сделав его частью российского военно-промышленного комплекса.
российская корпорация "ростех", которая занимается кражей старых технологий, планирует использовать промышленные мощности временно захваченных территорий. Об этом информирует Центр Национального Сопротивления, передает УНН.
Детали
Речь идет о производстве смолы на базе мощностей института физико-органической химии при НАН Украины в Донецке. Таким образом институт может войти в состав объектов российского ВПК.
Поэтому все к чему прикасается рф становится сплошной военной базой, ведь россия несет в мир только войну и смерть,
Напомним
кремль принял нормативно-правовые акты для стимулирования добычи полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях с целью получения сырья, необходимого для работы захваченных металлургических предприятий.
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