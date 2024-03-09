Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

российская корпорация "ростех", которая занимается кражей старых технологий, планирует использовать промышленные мощности временно захваченных территорий. Об этом информирует Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Речь идет о производстве смолы на базе мощностей института физико-органической химии при НАН Украины в Донецке. Таким образом институт может войти в состав объектов российского ВПК.

Поэтому все к чему прикасается рф становится сплошной военной базой, ведь россия несет в мир только войну и смерть, - говорится в сообщении.

Напомним

кремль принял нормативно-правовые акты для стимулирования добычи полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях с целью получения сырья, необходимого для работы захваченных металлургических предприятий.