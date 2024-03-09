Загарбники мають намір на окупованих територіях налагодити виробництво на одному з захоплених підприємств
Київ • УНН
російська корпорація "ростех" планує налагодити виробництво смоли на захоплених потужностях Інституту фізико-органічної хімії в окупованому Донецьку, зробивши його частиною російського військово-промислового комплексу.
російська корпорація "ростєх", яка займається крадіжкою старих технологій, планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій. Про це інформує Центр Національного Спротиву, передає УНН.
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Йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у Донецьку. Таким чином інститут може увійти до складу об’єктів російського ВПК.
Відтак все до чого доторкається рф стає суцільною військовою базою, адже росія несе у світ лише війну та смерть,
Нагадаємо
кремль ухвалив нормативно-правові акти для стимулювання видобутку корисних копалин на окупованих українських територіях з метою отримання сировини, необхідної для роботи захоплених металургійних підприємств.