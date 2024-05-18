Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих

Оккупанты не могут найти рабочих для захваченного порта в Бердянске. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

После оккупации портовых городов, таких как Крым, Мариуполь и Бердянск, грузооборот в этих портах резко уменьшился, и они теперь функционируют преимущественно как военные объекты и базы для мародерства.

На данный момент порт в Бердянске используется преимущественно для вывоза награбленного зерна и транспортировки военных грузов. Несмотря на это, оккупационная администрация делает торжественные заявления о восстановлении порта.

Однако реальная ситуация значительно менее оптимистична. Порт едва жив, и в нем катастрофически не хватает рабочих. Доступ в порт возможен только с разрешения фсб рф, поскольку это "режимный объект". Российские спецслужбы не доверяют большинству местных жителей, а количество коллаборационистов в регионе слишком мало, чтобы обеспечить необходимый уровень работы.

В результате порт продолжает приходить в упадок, а гуманитарный кризис в городе углубляется.

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