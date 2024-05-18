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Захоплений Бердянський порт занепадає: рф не може знайти робітників

Захоплений Бердянський порт занепадає: рф не може знайти робітників

Київ • УНН

 • 104382 перегляди

Тимчасово окупований порт у Бердянську ледве функціонує через гостру нестачу працівників, оскільки більшість місцевих жителів не довіряють російським військам.

Окупанти не можуть знайти робітників для загарбаного порту у Бердянську. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Після окупації портових міст, таких як Крим, Маріуполь та Бердянськ, вантажообіг у цих портах різко зменшився, і вони тепер функціонують переважно як військові об’єкти та бази для мародерства.

На даний момент порт у Бердянську використовується переважно для вивезення награбованого зерна та транспортування військових вантажів. Незважаючи на це, окупаційна адміністрація робить урочисті заяви про відновлення порту.

Однак реальна ситуація значно менш оптимістична. Порт ледь живий, і в ньому катастрофічно бракує робітників. Доступ до порту можливий лише з дозволу фсб рф, оскільки це "режимний об’єкт". Російські спецслужби не довіряють більшості місцевих жителів, а кількість колаборантів у регіоні занадто мала, щоб забезпечити необхідний рівень роботи.

Внаслідок цього порт продовжує занепадати, а гуманітарна криза в місті поглиблюється.

Окупанти розбудовують військову базу поблизу Бердянська - Андрющенко08.05.24, 15:44 • 29127 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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