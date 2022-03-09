Захваченные оккупанты рассказали, что перед вторжением у них забрали телефоны и документы

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«23 числа в 10 часов утра командир бригады подполковник Марушкин, построив весь личный состав, где располагалась техника всей бригады в полном составе, на общем построении довел приказ верховного главнокомандующего президента РФ Владимира Путина о наступлении на Украину, захвате столицы Киева, а также защиты якобы населения от фашизма и тирании, которые присутствуют в Украине», - сказал он.

По словам пленного, изначально сообщалось, что военные едут на совместные учения с Беларусью.

«Дали команду командирам рот, довели, чтоб у нас забрали полностью телефоны, документы, военные билеты, удостоверения личности, сотовые телефоны различных моделей и различных марок, чтоб все это было укомплектовано в ящики и сложено неизвестно где, спрятано от нас. Личный состав поинтересовался, для чего это делается. Сказали: чтоб вы не могли ничего никуда ни сообщить, чтоб не было никакой утечки информации», - добавил захваченный оккупант.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют свыше 12 тысяч человек.