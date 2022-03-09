Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли более 12 тысяч человек

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери России с 24.02 по 09.03 ориентировочно такие:

личного состава - более 12 000 человек,

танков ‒ 317 ед.,

боевых бронированных машин - 1070 ед.,

артиллерийских систем - 120 ед.,

РСЗО - 56 ед.,

средств ПВО - 28 ед.,

самолетов - 49 ед.,

вертолетов - 81 ед.,

автомобильной техники - 482 ед.,

кораблей - 3 ед.,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

Сегодня, 9 марта, 14 сутки противостояния Украины вторжению РФ. Продолжаются активные бои на северном и северо-западном направлениях, а также на юге. К украинской армии присоединилась интернациональная оборона.