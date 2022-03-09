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15 марта, 19:03 • 81537 просмотра

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Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли более 12 тысяч человек

Киев • УНН

 • 87766 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 12 тысяч человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери России с 24.02 по 09.03 ориентировочно такие:

личного состава - более 12 000 человек,
танков ‒ 317 ед.,
боевых бронированных машин - 1070 ед.,
артиллерийских систем - 120 ед.,
РСЗО - 56 ед.,
средств ПВО - 28 ед.,
самолетов - 49 ед.,
вертолетов - 81 ед.,
автомобильной техники - 482 ед.,
кораблей - 3 ед.,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

Сегодня, 9 марта, 14 сутки противостояния Украины вторжению РФ. Продолжаются активные бои на северном и северо-западном направлениях, а также на юге. К украинской армии присоединилась интернациональная оборона.

Украинские Национальные Новости

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