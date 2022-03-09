День 14 російського вторгнення в Україну: актуальна інформація
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Активно бої ведуться на На Північному та Північно-західному напрямках та на Півдні. До української армії долучилася Інтернаціональна оборона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
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Розпочато чотирнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.
Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника.
На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя.
На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.
Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.
За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.
Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.