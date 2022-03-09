День 14 российского вторжения в Украину: актуальная информация
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Активно бои ведутся на Северном и Северо-западном направлениях и на Юге. К украинской армии присоединилась Интернациональная оборона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Начато четырнадцатую сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
На Северном и Северо-западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, продолжается оборона города Чернигова.
Группировка сил и средств обороны города Киева отражает наступление противника.
На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы Украины и морского побережья.
На других направлениях группировки войск проводят стабилизирующую операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
Воздушные силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.
По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.
Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из высших учебных заведений РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.